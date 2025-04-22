23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İnegöl ilçesinde düzenlenen HOBA Yürüyüşü ve Şenliği, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen etkinliğe, Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun katılım sağladı.

Yürüyüş, İnegöl Alışveriş Merkezi kavşağından başlayarak Heykel Meydanı’nda sona erdi. Güzergâh boyunca öğrenciler, spor ve egzersizin önemini vurgulayan döviz ve pankartlar taşıyarak çeşitli gösteriler sundular.

Etkinlik kapsamında ayrıca İnegöl Belediyesi tarafından İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilen ve HOBA Projesi’nin taşıyıcısı olan HOBABÜS adlı otobüsün tanıtımı da yapıldı. Katılımcı öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Heykel Meydanı’ndaki finalde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol üyeleri konuşmalarını gerçekleştirdi. Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, konuşmasına Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 105. kuruluş yıldönümünü kutlayacağımız bu anlamlı bayramın arifesinde İnegöl’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Alireisoğlu, HOBA Projesi’nin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin temel hedeflerinden biri olan "yetkin ve erdemli insan yetiştirme" misyonuna katkı sunduğunu ifade etti.

Müdür Alireisoğlu, “Günümüz çocukları ne yazık ki sanal dünyaların içine hapsolma tehlikesiyle karşı karşıya. HOBA Projesi tam da bu noktada devreye girerek, çocuklarımızı hareketin iyileştirici gücüyle buluşturuyor. Sporun birleştirici ve dönüştürücü gücünden faydalanarak sağlıklı nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz. İnegöl’de yapılan bu anlamlı etkinliği düzenleyen ve destekleyen tüm kurumlara teşekkür ediyorum.” dedi.

Program, müzik dinletisi ve çeşitli gösterilerin ardından sona erdi.