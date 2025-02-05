MEB AKUB'ta gönüllüler 10 bine ulaştı MEB AKUB'ta gönüllüler 10 bine ulaştı

Bursa Gemlik Belediyesi, yaklaşan kar yağışı öncesinde ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm ekipleriyle sahada olacak.  BURSA (İGFA) - Bursa Gemlik Belediyesi yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, 40 personel, 4 iş makinesi, 2 otomatik tuzlama makinesi ve 5 kamyondan oluşan ekipler, 24 saat boyunca 3 vardiya halinde görev yaparak kar yağışına karşı önlemlerini alacak.  

Vatandaşların güvenliğini sağlamak ve günlük yaşamın aksamadan devam etmesi için hazırlıklarını tamamlayan belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

Kaynak: igf