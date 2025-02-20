Bursa Gemlik Belediyesi Umurbey Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, uzun yıllardır kentimize hizmet vermekte olup, son zamanlarda yürütülen iyileştirme ve geliştirme çalışmaları nedeniyle bir süre kapalı kalmıştı. Ancak, yapılan kapsamlı çalışmaların sona ermesiyle Rehabilitasyon Merkezi yeniden faaliyete geçiyor.

BURSA (İGFA) - Yapılan yeniliklerle, depo alanları yeniden düzenlenerek, tedavi alanı yeni teçhizatlarla güçlendirildi. Kediler için özel bölümler oluşturulurken, köpekler için hem açık hem de kapalı alanlar hazırlandı. Bu sayede barındırılacak hayvan sayısı arttırıldı ve daha konforlu bir ortam sağlandı. Rehabilitasyon Merkezi tamamlandığında, 33 eski 22 yeni kafeste 55 köpek ve 10 kedi tedavi, bakım ve iyileşme süreçlerinde barındırılabilecek.

Yeni Patili Canlar Barınağı Geliyor

Gemlik, çok yakında Türkiye’de sayılı belediyelerin sahip olduğu bir tesisle tanışacak. Patili Canlar Barınağı’nın temeli çok yakında atılacak. İlk etapta 15 dönümlük bir alan üzerinde yapılacak barınak, özellikle alfa karakterli köpekler için barınma imkânı sağlayacak. İlerleyen süreçte ise, tüm patili dostlar için 40 dönümlük bir barınak daha hizmete girecek. Barınak, çevre dostu malzemelerle inşa edilerek doğaya zarar vermeyen bir yapıya sahip olacak. Ayrıca, patili dostların bakımının yanı sıra, onları sahiplendirebilmek için bir yer oluşturulması hedefleniyor. Barınakta bir kafeterya da bulunacak, böylece vatandaşlar burada vakit geçirebilecek.

BAŞKAN DEVİREN: "PATİLİ DOSTLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ"

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, patili canlara yönelik hassasiyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

"Gemlik Belediyesi olarak, patili dostlarımızı sadece birer sokak hayvanı değil, bizlerin dostları ve yaşam arkadaşları olarak görüyoruz. Bu bilinçle, onlara daha iyi bir yaşam sunabilmek için elimizden gelen tüm imkânları seferber ediyoruz. Yeni yapılan Rehabilitasyon Merkezi ve çok yakında hizmete girecek Patili Canlar Barınağı, bu yaklaşımımızın somut örnekleridir. Gemlik halkı, patili dostlarımıza sadece bakım sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda onlara sahip çıkacak, onlarla vakit geçirecek ve onlara kalıcı yuvalar arayacaktır. Unutmayalım ki her bir canlının yaşam hakkı vardır. Bizler de belediye olarak, patili canların daha güvenli, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeleri için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Gemlik, patili dostlarına sunduğu bu yeni tesislerle, hayvan dostu bir şehir olma yolunda önemli bir adım atmış oluyor.