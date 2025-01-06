Elverişsiz hava koşullarına rağmen ilçenin çeşitli mahallelerinde eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdüren Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bazı mahallelerde yol onarımı yaparken bazı bölgelerde de sıcak asfalt, kaldırım ve parke çalışması yapıyor.BURSA (İGFA) - Daha önce asfalt kaplama çalışmaları yapılan Hisartepe Mahallesi, Eşref Dinçer Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallelerinin yanı sıra bu kez da kaldırım ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına hız veren ekipler soğuk havalara aldırış etmeden çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Gemlik Belediyesi olarak önceliklerinin, ilçenin altyapılarıyla birlikte konforlu bir ulaşım sağlamak olduğunu ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, ihtiyaç duyulan bölgelerde de sıcak asfalt ve modern kaldırım ve parke çalışmalarına imza atıyoruz’’ dedi.

İlçe genelinde daha yaşanabilir alanlar oluşturmak adına kentin her türlü sorunuyla yakından ilgilendiklerine vurgu yapan Başkan Deviren, “Kaldırım çalışmalarının yaya trafiği ile sokak ve caddeler üzerinde bulunan esnaflar için de önemli çalışmalar olduğuna dikkat çekerek, ’’Bu yüzden cadde ve sokaklarımızda titiz çalışmalar yürütüyoruz. Altyapısı tamamlanan güzergâhlarımızı hızlı bir şekilde asfaltlayarak, modern yol ve kaldırımlara kavuşturuyor, kentte yaşayan vatandaşlarımızın ve özellikle öğrenci kardeşlerimizin konforunu arttırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.