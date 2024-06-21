Bursa Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Gemlik’te bulunan sahillerde kapsamlı bir temizlik operasyonu gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Toplamda 50 araç ve 200 personelin katılımıyla yürütülen çalışmalarda, sahil bölgelerinde önemli adımlar atıldı. Operasyon kapsamında Gemsaz sahili temizlenerek yosunlar alındı ve sahil temiz bir görünüme kavuşturuldu. Ayrıca Kumla sahilinde yürüyüş yolları yıkanarak halkın kullanımına hazır hale getirildi. Kurşunlu bölgesinde ise sahil boyunca yosun temizleme çalışmaları devam etmekte olup, Kurşunlu Eczane önü de yosunlardan arındırıldı.

Aynı zamanda, Gemlik Engelsiz Kafe yanı ve Üniversite Meydanı'nda süpürme işleri tamamlandı. Kumsaz sahilinde de temizlik çalışmaları başarıyla yürütüldü.

Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sahilleri daha temiz ve ferah bir şekilde kullanabilmesi için özveriyle çalışmaktadır. Zamanla tüm eksiklikler giderilecek ve Gemlik sahilleri, yaz sezonu boyunca temiz ve düzenli kalacaktır.

Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Kadir Özkan; “Gemlik Belediyesi olarak, sahillerimizin korunması ve temiz tutulması konusunda halkımızdan da destek bekliyoruz. Birlikte, daha temiz ve güzel bir Gemlik için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.