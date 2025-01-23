Gemlik Belediyespor U16 takımı, Gemlik İlçe Stadyumu’nda Boschspor ile karşılaştığı maçta 1-1’lik beraberlik elde etti. Maçın ardından, Gemlik Belediyespor, hakem kararlarına tepki gösterdi.BURSA (İGFA) - Belediyespor, maçta verilmeyen iki penaltı kararının olduğunu ve hakem yönetiminin tarafsızlık ilkesine aykırı olduğunu belirtti.

Belediyespor’un açıklamasında, “Gemlik takımlarına yönelik bu tür adaletsiz ve tarafsızlık ilkesine aykırı şekilde yönetilen maçlar, ne yazık ki bölgemizdeki sporcuların emeklerini hiçe saymaktadır. Ancak bu durum, mücadele ruhumuzdan hiçbir şey eksiltmemiş, aksine bir sonraki maçlar için motivasyonumuzu daha da artırmıştır” ifadelerine yer verildi.

Bu sezon oynadığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmeyen Gemlik Belediyespor, namağlup serisini sürdürerek bir üst lige çıkma yolunda büyük bir mücadele veriyor.

Maçın tek golünü Hamza Batın Öz atarken, maçın sonunda skora rağmen takım şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.