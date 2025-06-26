AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 4. ayağı olan Şahintepe Tırmanma Yarışı, 28-29 Haziran tarihlerinde Bursa’nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirilecek.BURSA (İGFA) - Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından organize edilen yarışlarda, 4 kategoride toplam 30 sporcu mücadele edecek.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, tırmanma yarışı tutkunlarını organizasyona davet ederek, böylesine prestijli bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

ICRYPEX ana sponsorluğunda, Spor Toto, Gemlik Belediyesi ve Power App destekleriyle düzenlenen organizasyon, 28 Haziran Cumartesi günü saat 12.15’te antrenman çıkışlarıyla başlayacak. Aynı gün saat 17.30’da Gemlik İskele Meydanı’nda seremonik start ile yarış heyecanı resmen başlayacak.

Yarışlar, 29 Haziran Pazar günü saat 10.30’dan itibaren Kumla Jandarma Karakolu önünden başlayacak 7,5 kilometrelik parkurda, üç çıkış üzerinden koşulacak. Organizasyon, saat 18.00’de Kumla İskele Meydanı’nda düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

DEVİREN, “TIRMANMA YARIŞLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPMAK GURUR VERİCİ”

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, ilçenin ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, “Efsanevi pist olarak anılan Şahintepe’de her yıl heyecan dolu yarışlara tanıklık ediyoruz. Tırmanma yarışları 90’lı yılların başlarından beri Gemlik’te düzenleniyor. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.” dedi.