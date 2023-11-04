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Gemlik Fen Lisesi, Bartın Üniversitesi - TÜBİTAK işbirliğiyle 6.Bartin Ar- Ge Proje Pazarı etkinliğinde Türkiye 2'ncisi oldu.Tarık ŞEKER (BURSA İGFA)

Bursa'nın Gemlik ilçesinde henüz 1.5 ay önce açılan Gemlik Fen Lisesi her alanda başarı yakalayıp Gemlik'e yakışan bir okul olma yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bartın Üniversitesi - TÜBİTAK işbirliğiyle Bartın’da düzenlenen 6.Bartin Ar- Ge Proje Pazarı etkinliğine katılan Gemlik Fen Lisesi Türkiye 2.si oldu. 880 başvurunun yapıldığı 32 ilden 118 finalist çalışmalarını jüri, akademisyen ve konuklara sunulduğu yarişmada Gemlik Fen Lisesinin yeni bir okul olmasına rağmen ikinci olması takdir topladı

Gemlik Fen Lisesi 9- B sınıfı öğrencilerinden Zeynep Çelik, Hatice Betül Ozsabuncu ve Ravza Korkmaz zeytin yaprağı ekstraktinin doğal gıda koruyucusu olarak değerlendirilmesi konulu çalışma ile ve Gemlik Hisar Anadolu Lisesi 12- D sınıfı öğrencisi Arda Görkem Uysal " Ayçiçeği Kuspesinden Izole Edilen Protein Konsantrelerinin Ultrasonize Yöntemiyle Modifiye Edilmesi ve Fonksiyonel Kraker Üretiminde Kullanılması " adlı projeleriyle ilçemizi temsil ettiler.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran'da proje sorumlusu Hisar Anadolu Lisesi ve Gemlik Fen Lisesi Biyoloji öğretmeni Serpil Korkmaz ve öğrencilerini tebrik ederek başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu

Bu arada yine Biyoloji öğretmeni Serpil Korkmaz rehberliğinde Manisa Bilim Şenliğine katılan Gemlik Hisar Anadolu Lisesi de Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rana Kibar tarafından tebrik edilip katılım belge ve ödüllerini aldılar.