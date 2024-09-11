3. Gemlik Zeytin Kupası Futbol Turnuvası Kurumlar Ligi’nde nefes kesen final maçı heyecanı yaşandı. Umurbey Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan final maçında Castrol takımı, Borusan Boru Takımı’nı 1-0 mağlup ederek Zeytin Kupası’nda iki yıl üst üste şampiyonluğunu ilan etti.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi, Gemlik Belediyespor Kulübü ve Gemlik Sosyal Yaşamı Destekleme Derneği ile bu yıl üçüncü kez düzenlenen, Gemlik Süper Ligi olarak adlandırılan Zeytin Kupası sona erdi. İki buçuk aydır devam eden ve final maçı Gemlik’in Düşman İşgali’nden Kurtuluşu tarihine göre organize edilen kupada çeşitli dernekler, fabrikalar ve iş yerlerinden 26 kurum karşılaştı.

İlk olarak oynanan 3.’lük maçında MKS ve ÇİMTAŞ takımları mücadele etti. 0-0 berabere biten maç, penaltılarda ÇİMTAŞ’ın 4-3’lük galibiyeti ile sona erdi.

Final maçında ise Castrol ve BORUSAN Boru takımları karşılaştı. Kıyasıya mücadele içinde, uzun süre golsüz devam eden maç, Castrol’ün 1-0’lık galibiyeti ile sona erdi. Castrol turnuvayı şampiyon olarak tamamlarken BORUSAN Boru 2. oldu. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de maçları heyecanla izledi.

Turnuvada derece alan takımların kupa ve madalyalarını Gemlik Belediyespor Kulübu Başkanı Mustafa Duran, Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran ve Gemlik İlçe Spor Müdürü Berkant Atasoy verdi. Şampiyon Castrol takımı oyuncuları, maçtan sonra orta sahada aileleri ile galibiyet pozu verdiler.