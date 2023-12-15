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Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Yeniköy Mahalle Muhtarı Murat Baransel, Yeniköy ve çevresindeki köylerin en büyük sorununun tarımsal sulama olduğunu belirtti.Musa YEŞİLDAĞ - Reyhan ÖZBAKIR - Ömer DEMİR - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - İstanbul, Bursa, İzmit kesişimindeki limanların bölgede lojistik üs oluşturması ve ülkemizin 4. büyük serbest bölgesinin Gemlik’te bulunması, ilçenin hızlı bir şekilde gelişmesine sağlıyor ve bunun sonucu olarak da kıyılarda yoğun yapılaşmalar yaşanıyor. Gemlik, zeytinciliği ile ülkemizde ve dünyada söz sahibi olmuş önemli ilçelerden biri.

Peki zeytinin başkenti Gemlik’te hizmetler yeterli mi?

Mahallemin Muhtarları programı için bu hafta Gemlik ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'ni ziyaret eden Herkes Duysun ekibi, mahalle muhtarı ile görüştü.

Köyün en önemli sorununun tarımsal sulama sorunu olduğuna dikkat çeken Yeniköy Mahalle Muhtarı Murat Baransel, arazi yollarının çok kötü olduğunu belirterek, "Çiftçiler zeytin mahsulü için araziye gidip geliyorlardı ve şartlar zordu. Arazi yollarının yüzde 80’i yapıldı. Asfalt yapıldı. Kahvelerin boya ve tadilatları yapıldı. Köy meydanında düzenlemeler yapıldı. Yeni dönemde köyün en önemli sorunu ise tarımsal sulama sorunudur. Hamidiye tarafında bir baraj çalışması var, eğer o gerçekleşirse sadece Yeniköy’ün değil o civarda bulunan birçok köyün sulama sorunu ortadan kalkmış olacak. Muhtarlar olarak biraz daha üsteleyeceğiz. Köyümüzün geçim kaynağı siyah incir ve zeytindir. Tarımsal sulama bu bölgede bulunan köylerin tamamı için önemlidir. Muratoba, Katırlı ve Yeniköy’de de aynı sorunlar var.” diye konuştu.