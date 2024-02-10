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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Gemlik Sahili düzenleme çalışmalarının temeli törenle atıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eş zamanlı olarak yürütülen Gemlik, Kurşunlu, Tirilye ve Güzelyalı sahil bandı çalışmalarıyla sahillerin Bursa’ya ayrı bir değer katacağını söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmak için Mudanya, Gemlik ve Karacabey sınırlarındaki 115 kilometre deniz kıyısı ile İznik ve Uluabat’taki 162 kilometre göl kıyısında önemli düzenleme çalışmalarını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, sahillerdeki kaliteyi giderek yükseltiyor. Gemlik’in Kurşunlu sahilini düzenleme çalışmalarıyla ayrıcalıklı bir kordona dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Gemlik merkezdeki Zeytin Dalı Meydanı’nın devamındaki kıyı bandında düzenleme çalışmalarının startını verdi. Kasım ayında meydana gelen fırtınalar ve deniz taşkınlarının kıyı bandında açtığı zararları ortadan kaldırmak için büyük mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, yapılacak düzenleme çalışmalarıyla kıyı bandını hem taşkınlara karşı güvenli hâle getirecek hem de ilçeye ayrıcalıklı bir kordon kazandırmış olacak. Çalışma ile bundan sonraki yağışlarda deniz taşkını ve fırtınanın tekrar olumsuzluklara neden olmaması için topuk duvarı ve yürüyüş yolu yükseltme işlemleri yapılacak. Toplam 700 metre uzunluk ve 26 bin metrekare genişliğindeki alanda yürüyüş ve bisiklet yolu kaplamaları ve yeşil alan düzenlemeleri yapılacak. Kent mobilyaları ve spor aletleriyle de donatılacak sahil bandı, Gemliklilerin buluşma noktası olacak.

SAHİLLERDE BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Bursa Milletvekili Mustafa Varank’ın da katıldığı temel atma töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, temelini attıkları çalışmanın, Bursa sahillerinde eş zamanlı başlayan 4 etaplı projenin bir ayağı olduğunu söyledi. Geçtiğimiz Ekim ayında hizmete açtıkları Gemlik Kurşunlu Kordonu’nun devamı, Mudanya Güzelyalı ve Tirilye’de de toplam 250 milyona mal olacak sahil düzenleme çalışmalarını eş zamanlı sürdüreceklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Bu çalışmalar tamamlandığında sahillerimizin ne hâle geldiğini hep birlikte göreceğiz. Birileri yalanla iftirayla vakit geçirirken, biz iş yapıyoruz, hizmet üretiyoruz. Geçtiğimiz dönem yaptığımız meydan düzenleme çalışmamız, Marmara’nın incisi Gemlik ilçemize değer kattı. Kasım ayında yaşanan fırtına ve deniz taşkınları nedeniyle kıyı yapılarında zararlar oluştu. Bu zararları ortadan kaldırmak için ekiplerimiz burada çalıştı. Şimdi de Gemlik sahilini deniz taşkınlarından, fırtınadan koruyacak çalışmaları başlatıyoruz. Gemlik’te yapacağız daha çok işler var. Bizim işimiz, gücümüz hizmet. Biz Cumhur İttifakı çatısı altında bir araya gelen partiler olarak bu milletin bir sorununu daha çözebilir miyiz, onun hesabı içerisindeyiz. İnşallah ilçe ve Büyükşehir uyumunu sağlayacak Cumhur İttifakı bayrağını burada göndere çekeceğiz. El birliği, uyum, ahenk kıymetli ve değerli. Gemlik gibi bir derdi olmayan yaklaşımlarla 5 yıl daha ziyan etmemek için halkımızdan duyarlılık bekliyorum. Kalan 50 gün içinde kapı kapı gezeceğiz, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Derdimizi, heyecanımızı anlatacağız. Biz Gemlik’i, Bursa’yı, Türkiye’yi dert edindik. Vatan, millet, devlet, bayrak hassasiyeti olanlarla bir araya geldik. Şehirlerimizi abat etmek, halkımızın yaşam standartlarını yükseltmek için el birliğiyle hareket ediyoruz. Temelini attığımız çalışma ilçemize hayırlı olsun.” diye konuştu.

İLK GÜNKÜ AŞKLA

Bursa Milletvekili Mustafa Varank da kendilerine emanet edilen makamları, vatandaşlara hizmet etmek için kullanmayı dert edindiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 22 senedir merkezi hükümette ve yerel yönetimlerde büyük bir gayretle çalıştıklarını belirten Mustafa Varank, yorulmak ve yılmak bilmeden ilk günkü aşkla çalışmayı sürdürdüklerini ifade etti. Bir vatandaşın kendilerine “Allah razı olsun. Ne güzel yaptınız.” demesinin en büyük hediye olduğunu dile getiren Varank, “Biz bu anlayışla hizmet ediyoruz. Yakın zamanda bu bölgede fırtına yaşandı. Birçok işyeri de zarar gördü. Büyükşehir Belediye Başkanımız ‘felaket hâlinde aynı sıkıntılar yaşanmasın, vatandaşlarımız da aynı zamanda bölgeden istifade edebilsin’ diye güzel bir projeyi başlattı. Sahilin vatandaşlar tarafından keyifli bir şekilde kullanabilmesi için başlangıç yapıyoruz. 5 yıl zorlu geçti. Bu sıkıntılı sürece rağmen Başkanımız Alinur Aktaş hizmetlerin tamamını bitirdi. Bizim derdimiz ve sevdamız belli. Bursa’ya kazandırdıklarımızla gurur duyuyoruz. Bitirilmeyi bekleyen projelerimizi de bitirmekte kararlıyız. Gemlik’i hizmetlerle ve yatırımlarla buluşturacağız. Bu heyecanla yolumuza devam edeceğiz. Yeni yatırım, Gemlik’e ve Bursa’ya hayırlı olsun.” dedi.

FETRET DEVRİ

Törende söz alan geçtiğimiz dönem Gemlik Belediye Başkanı ve yeni dönem için AK Parti’den Gemlik Belediye Başkan Adayı olan Refik Yılmaz da 5 yıllık fetret devrinden sonra Gemlik’in yeniden hizmet yağmurlarından nasibini alacağını kaydetti. Gemlik Zeytin Dalı Meydanı’nın kendi başkanlığı döneminde Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle ilçeye kazandırıldığını hatırlatan Yılmaz, “Gemlik’in her sokağında her caddesinde Büyükşehir’in bir izi, bir eseri var. Önümüzdeki süreçte de Gemlik Belediyesi’ni inşallah Cumhur İttifakı’mızın belediyesi hâline getireceğiz. Çalışmanın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da Gemlik’e kazandırdığı tüm hizmetler için teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından sahil düzenleme çalışmasının temeli atılırken, Başkan Aktaş ve beraberindekiler, vatandaşlarla sohbet etti.