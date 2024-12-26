Gemlik'in kırsal mahallelerinden Muratoba'da, 20 yıldan uzun süredir kullanılmayan ve metruk hale gelen okul binası, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı. Çalışmaları Muratoba Muhtarı Caner Yıldırım da yerinde inceledi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde kırsal mahallelerden Muratoba'da metruk hale gelen okul binasının yıkımına başladı.

Binanın yıkımının ardından, etrafındaki kullanılmayan tuvaletler ve eski öğretmen lojmanı da yıkılarak köye geniş bir alan kazandırılması hedeflendi.

Metruk binaların kentin her yerinde güvenlik ve estetik sorunlarına yol açtığını belirten Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, bu konuya büyük önem verdiğini vurguladı.

Belediye olarak Gemlik’in çeşitli noktalarındaki metruk binaların tespiti ve yıkımı konusunda çalışmalarına devam ederek, kentin rahat nefes almasını sağlamayı amaçladıklarını belirten Başkan Deviren, projelerin şehirdeki hem güvenlik hem de estetik problemleri ortadan kaldırmayı hedeflediğini söyledi.