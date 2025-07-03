Bursa Gemlik Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Karate Federasyonu, Gemlik Belediyespor Kulübü ve Gemlik İlçe Spor Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl 6’ncısı düzenlenecek olan Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası, 5-6 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.BURSA (İGFA) - Yedi farklı ülkeden yaklaşık 1000 sporcunun katılması beklenen turnuva, Gemlik’i yeniden uluslararası spor arenasına taşıyacak.

Karate camiasının yakından takip ettiği organizasyon, uluslararası hakemli yapısıyla dikkat çekiyor. 2024 yılında düzenlenen turnuvaya 128 kulüp ve 1658 sporcu katılmıştı. Bu yıl da sporun birleştirici gücünü yansıtan büyük bir buluşmaya sahne olacak.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, turnuva öncesinde Gemlik ve Bursa’dan gelen basın mensuplarıyla bir araya geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu, Gemlik Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Duran ve 8. Dan Teknik Direktör Kasım Demir’in de katıldığı toplantıda, organizasyonla ilgili bilgiler paylaşıldı, gazetecilerin soruları yanıtlandı. Toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin ilçe başkanları ve yöneticileri de katılarak destek verdi.

Başkan Şükrü Deviren, birlikteliğin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu turnuvayı başlatan ve bugünlere taşıyan herkese teşekkür ediyorum. Sporu siyaset üstü görüyoruz. Tüm siyasi partilerimizin katılımıyla sergilenen bu birliktelik, Gemlik’in adını daha da yukarılara taşıyacaktır. Turnuva kapsamında ülkemizin dört bir yanından gelen sporcular, Gemlik’in eşsiz doğası ve misafirperverliğiyle buluşacak. Katılımcılar hem spor hem de kültürel anlamda zengin bir deneyim yaşayacak.”