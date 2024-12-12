Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşanabilir ve ulaşılabilir bir kent olması hedefiyle 35 mahallesinde de çalışmalarını hızla sürdüren yerel belediye, arazi yollarındaki düzenleme faaliyetleriyle çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Yeniköy Mahallesi, Muratoba Mahallesi, Büyük Kumla Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Manastır Mevkii ile son olarak Karacaali Mahallesinde de arazi yolları açma çalışmalarını tamamlandı.

Kent merkezindeki hizmetleri tüm mahallelere taşımayı sürdüreceklerini dile getiren Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, arazi yollarında incelemelerde bulundu.

Bölgedeki uygulamaların detayları hakkında bilgiler alan Başkan Deviren, yol yapım çalışmalarının hayata geçirilen en önemli uygulamalardan biri olduğunu söyledi. Özellikle köylerde çiftçilerin arazilerine rahat ulaşabilmeleri için tarla yollarında da özenle çalışıyoruz. Yolların düzeltilmesinin yanı sıra üzerine stabilize malzemelerle de kaplama yapılarak, uzun süre bozulmayacak şekilde, sağlam zeminli yol çalışması gerçekleştirilmiş olurken çiftçilerimizin tarlalarına ulaşımını da rahatlıyoruz. Bu sayede yollar, iş makineleri ve traktörlerin yanı sıra diğer normal araçlar için de kullanılabilir hale geliyor” diye konuştu.