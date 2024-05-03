Bursa'da Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Belediye Başkan Yardımcıları Arzu Şen Karataş ve Durmuş Uslu ile birlikte TOGG Teknoloji Kampüsü’nü ziyaret ederek, Gemlik’in markası yerli otomobil TOGG hakkında detaylı bilgiler aldı.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi heyetine TOGG Marka ve Kurumsal İletişimi Takım Lideri Çağ Günaçar, Medya İlişkileri Sorumlusu Hakan Özenen ve TOGG Teknoloji Kampüsü Lideri Murat Akdaş eşlik etti.

TOGG’un kuruluşundan bugüne geldiği nokta, üretimdeki ve satış oranındaki artış hakkında bilgiler verilirken, üretimin başından sonuna kadar fabrika, yetkili heyet tarafından gezdirildi.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren TOGG’un çalışma prensibini, teknolojik farklılıklarını, özellikle çevreye duyarlılıkları, Gemlik’e ve zeytine bakış açılarını çok beğendiğini, bunun gerçekten değerli olduğunu ifade etti. Deviren “Öncelikle bizleri TOGG Teknoloji Kampüsü’nde misafir eden Çağ Bey’e, Murat Bey’e ve Hakan Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Araç envanter raporlarımıza ve bütçemize göre, Devlet Malzeme Ofisi desteği ile birlikte, en kısa zamanda belediyedeki pek çok aracın TOGG olmasını sağlayacağız. TOGG yalnız Gemlik için değil Türkiye için çok önemli bir değer ve marka. TOGG ve Gemlik Belediyesi işbirliği ile çok güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum. En kısa sürede Gemlik Belediyesi olarak belirli noktalara şarj istasyonları koyarak Gemlik’te elektrikli aracı olanlara hizmet sağlayacağız. Gemlik sadece zeytinin, barışın, huzurun değil, teknolojinin de başkenti olacak. Bunu da birlikte başaracağız.” diye konuştu.

Teknoloji kampüsü gezisi sonrası TOGG’a binerek test sürüşü yapan Başkan Deviren, “Gerçekten çok güçlü, çok hızlı ve çok teknolojik bir araç, en kısa zamanda Gemlik Belediyesi envanterine kazandıracağız” dedi.