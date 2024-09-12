Kurtuluş Savaşı'nda mücadele etmiş sembol karakterlere hayat veren canlı heykeller, Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurtuluşun 102'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İskele Meydanı'nda sergilendi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Gemlik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı ilçe genelinde çeşitli gösteriler ve etkinliklerle gün boyu sürdü.

Kurtuluş Savaşı'nda mücadele etmiş sembol karakterlere hayat veren canlı heykeller, ilçe merkezi ve İskele Meydanı'nda sergilendi.

Sanatçılar, saatlerce sabit durarak, zaman zaman pozlarını değiştirerek Milli Mücadele'yi Gemliklilere anlattılar.

Atatürk Stadı'ndan başlayan Mehteran eşliğindeki kortej, İskele Meydanı'nda son buldu. Burada kurulan sahnede, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Bursa'nın Kurtuluşu konulu film yayınlandı. Daha sonra ise Gemlikli sanatçılar Aziz Yüksel ve Gemlik Ritim Grubu, Cenap Şahin, Aslan Akdağ, Barış Bozyiğit ve Erdem Seyhan sahne alarak yaklaşık üç saat boyunca Gemliklilere kurtuluş ve zafer coşkusunu yaşattılar.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, savaşların dünyanın her yerinde zulüm ve acı getirdiğini, birlik ve beraberlik içinde olmanın önemli olduğunu dile getirerek, "Biz yaradılanı, yaradandan ötürü seven bir milletiz. Ne olursan ol yine gel diyenlerin neslinden geliyoruz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız! Savaşmak kolaydır. Asıl olan, barış içinde güçlü bir ordu kurmaktır. Bu ordu bilim ordusudur Gençler, bilimle, kalemle öne çıkın ki kem gözler size yan bakmaya korksun!" diye konuştu.