Gemlik Belediyesi, yapımı devam eden yeni sahil yolunda çevre temizliği kampanyası düzenledi. Belediye Başkanı Şükrü Deviren’in öncülüğünde gerçekleşen etkinliğe, belediye yöneticileri, me pranzo üyeleri, muhtarlar, Kent Konseyi ve gönüllüler katıldı.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi, yeni sahil yolunu halkın kullanımına hazırlarken çevre duyarlılığına vurgu yapan örnek bir çalışmaya imza attı.

Belediye Başkanı Şükrü Deviren’in liderliğinde, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, muhtarlar, Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş ve yürütme kurulu üyeleri ile gönüllülerin katılımıyla sahil yolunda kapsamlı bir temizlik çalışması yapıldı.

Başkan Deviren, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, “Gemlik’imizin yeni sahil yolunu hemşehrilerimizin kullanımına hazırlıyoruz. Bu temizlik çalışmasında, belediye ekibimiz, Kent Konseyi ve gönüllülerimizle bir araya gelerek çevre temizliğine katkı sağladık. Amacımız sadece sahilleri temiz tutmak değil, aynı zamanda çevre bilincini güçlendirmek” dedi.

Gemlik’in sahillerine sahip çıkacaklarını vurgulayan Deviren, “Sahillerimizi temiz ve güvenli tutarak, hemşehrilerimizin doğayla iç içe vakit geçirebileceği alanlar yaratacağız. Bu ortak çaba, kentimizin daha yaşanabilir bir yer olması için önemli bir adım” diye konuştu.