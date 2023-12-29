Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bursa'da CHP Gemlik İlçe Başkanlığı’na yönetim kurulunun oy birliği ile Servet Pehlivan seçildi.BURSA (İGFA) - Ağustos ayında yapılan kongrede başkan seçilen Şükrü Aksu’nun, yerel seçimde belediye meclis üyeliği aday adaylığı için görevinden ayrılmasıyla, yönetim kurulu yeni ilçe başkanını belirledi. İlçe yönetimi, oy birliği ile Servet Pehlivan’ı ilçe başkanlığına seçti.

3,5 yıldır ilçe başkanlığı görevini yürüten Şükrü Aksu, yönetim kurulu üyelerine özverili çalışmaları için teşekkür ederek Servet Pehlivan’a görevinde başarılar diledi. Yöneticilik görevlerinin halkın emaneti olduğunu söyleyen yeni başkan Pehlivan ise “önemli olan bu unvanları layığıyla taşıyarak CHP’yi umut gören milyonlarca insana başarılı şekilde hizmet edebilmektedir” dedi.

Pehlivan şöyle konuştu: “Partimiz, ilçemizde son yıllarda başarılı bir grafik göstermektedir. 2017 yılında gerçekleşen başkanlık referandumunda ilçemizde hayır çıkmış, 2018’deki cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan yüzde 50’nin altında kalmış, 2019 yılında geniş tabanlı toplumsal ittifakımız ile adayımız belediye başkanı seçilmiş, geçtiğimiz son cumhurbaşkanlığı seçiminde ise adayımız yüzde 50’den yüksek oy alarak ilçemizde birinci olmuştur. Yaklaşan yerel seçimde iktidarımızı koruyacağız. Biz, CHP Gemlik ilçe yönetimi olarak partimizi kentimizde ve ülkemizde daha yükseğe taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.”