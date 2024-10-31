Bursa'nın Gemlik ilçesi Umurbey'de, boşa akan iki kaynak suyu bir havuzda birleştirilerek saatte 20 ton suyun toprakla buluşması sağlandı.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi'nin kırsal mahalleler ve zeytin üreticisine yönelik hizmetleri aralıksız devam ediyor.

Arazi yolları ve sulama kanalları açan Gemlik Belediyesi, Umurbey'de yeni sulama havuzunu zeytincilerin kullanımına sundu. Açılış programına Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Başkan Yardımcıları Arzu Karataş ve Durmuş Uslu, Umurbey Muhtarı Ertuğrul Girenay, Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Beki, meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkan ve temsilcileri ile zeytin üreticileri katıldı.

Programda konuşan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, bölgede 600 bin zeytin ağacı olduğunu vurgulayarak zeytinliklerin, kaynaklar israf edilmeden suya kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Havuz hakkında bilgi veren Başkan Deviren şunları kaydetti:

"Aytepe ve Öğren mevkiinden gelen iki kaynak, daha önce boşa akıyordu. Bu kaynakları 630 metrelik yeni bir hat çekerek burada, Değirmenyolu Havuzu'nda birleştirdik. Bu yeni havuzda, 5 menfezden saatte 20 ton su çıkışı sağlanacak. Su, çevredeki 10 bin ağaca ulaşacak. Havuzun Umurbey Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne ve zeytin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."