Bursa'nın Gemlik ilçesinde geçen Nisan ayında, istinat duvarının çöktüğü Yenimahalle İsmet Armağan Sokak’ta hafriyat kaldırma ve toprak hareket ölçümü çalışmaları başladı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesine ORÇE Sitesi’nin bulunduğu bölgede belirlenen dört noktada inklinometre adı verilen ölçüm istasyonları kuruldu.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve Başkan Yardımcısı Arzu Karataş çalışmaları yerinde incelenen çalışmalarla yapılacak ölçümlerde kaymanın oluşum nedeni ve bölgede zemin hareketliliğinin devam edip etmediği tespit edileceği bildirildi. Elde edilecek veriler ışığında, olası kaymanın önüne geçilmesi için geçici ya da kalıcı iyileştirme projeleri de gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili Bursa Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği Bölümü, Geoteknik Anabilim Dalı’ndan teknik destek alınacak. Hafriyat kaldırılması ve diğer inşa faaliyetlerinde de Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Yapı İmar AŞ (BURKENT) katkı sağlayacak.

Böylece kurumlar arası işbirliğiyle bilimsel veriler değerlendirilerek, ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesi sağlanacak