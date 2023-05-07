Bursa'da Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen, bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Gemlik Film Festivali heyecanı başladı. 20-23 Temmuz tarihleri arasında yapılacak festivalin kurmaca dalında kısa film başvuruları başladı.BURSA (İGFA) - 2. Gemlik Film Festivali Kısa Film Yarışması’na başvurular başladı

Festival kapsamındaki Kısa Film Yarışması’nda, dereceye girenlere para ödülleri verilecek. Yarışma için bir konu ya da tema bulunmazken, kısa filmler için süre sınırı en fazla yirmi dakika olacak ve başvurular www.filmfreeway.com sitesinden 1 Temmuz 2023 saat 12.00’a kadar yapılacak.

Sadece Türkiye’den katılan filmleri kabul eden yarışmaya başvuran filmleri ise, alanında uzman kişilerden oluşan ön jüri değerlendirecek. Kısa Film Yarışması Ön Seçici Kurulu’nda,

Yönetmen Ceren Şahan, görüntü yönetmeni Hayri Çölaşan, yönetmen Gültekin Bayır yer alıyor. Festivalin ana jüri üyeleri ve programı çok yakında açıklanacak.

Ön jürinin değerlendirmesi sonrası belirlenen 10 film; oyuncu ve yönetmenlerden oluşan jüri tarafından izlenecek. Jürinin belirlediği ilk üçe giren filmler ve Mansiyon Ödülü kazanan filmler ise birbirinden büyük ödüller kazanacak. Yarışmada dereceye girenler için 1.lik Ödülü 25.000 TL, 2.lik Ödülü 20.000 TL, 3.lük Ödülü 15.000 TL, 4. Mansiyon Ödülü ise 10.000 TL olarak belirlendi.

Tüm detaylara www.gemlikfilmfestivali.com sitesinden ulaşılabiliyor.