3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Gemlik Kent Konseyi ve Lions Kulübü işbirliğiyle anlamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla empati uygulaması yapıldı.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Belediye Başkan Yardımcısı Arzu Karataş, CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan, Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş ve Gemlik Lions Kulübü yöneticileri, gözlerini bağlayarak görme engelli bastonuyla İstiklal Caddesi’nde karşıdan karşıya geçtiler.

Etkinlikte bir konuşma yapan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle bu farkındalık etkinliğinde emeği geçen Gemlik Kent Konseyi yönetimine ve Gemlik Lions Kulübü yönetimine teşekkür ediyorum. Engelli vatandaşlarımıza baston hediye ederek, onların yaşadığı zorlukları bir nebze de olsa anlamaya çalıştık. Bizler, Gemlik Belediyesi olarak, engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve tüm engelleri aşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmadan, bu doğrultuda çalışmalarımızı hızlıca hayata geçiriyoruz.”

Etkinlik sonunda katılımcılara, engelli bireylerin yaşamlarına dair farkındalığı artırmaya yönelik çeşitli bilgilendirmeler yapıldı. Gemlik Belediyesi, engelli bireylerin yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla benzer etkinliklerin devam edeceğini duyurdu.