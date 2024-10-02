Bursa'nın Gemlik ilçesinde her noktasında yol yapım, yeni yol açma ve ihtiyaç duyulan diğer noktalarda hizmetler devam ediyor.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Şükrü Deviren'in talimat ve takibi doğrultusunda ilçemiz Hamidiye Mahallesi Kesik Sokak ve Büyükkumla Nilgün Sokak'ta kaldırım bakım çalışması, Yenimahalle, Orhaniye ve Kayhan Mahalle Muhtarlıkları'nın olduğu bölgede çevre düzenlemesi, Şükriye ve Feyziye köylerinde hafriyat kaldırma çalışmasını tamamladı.

Ekipler, Umurbey'de bulunan Recep Tayyip Erdoğan stadında ise kale arkası ve çevresinde file yükseltmesi yaparak karşılaşmaları daha güvenli hale getirdi. Öte yandan Hisartepe yeni yol açım çalışmalarında sona gelinirken Emniyet Müdürlüğü üstünde de yeni yol yapım çalışması sürdürüldü.

Kentin çehresini değiştirecek, ulaşımı kolaylaştıracak çalışmalar ile ihtiyaç duyulan noktalarda bakım ve onarım hizmetleri çeşitli mahallelerde kesintisiz devam edecek.