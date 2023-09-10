Bursa'nın Gemlik ilçesinde Belediye Meclisi'nin İYİ Parti Grup Sözcüsü Sedat Akkuş, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde ilçede eğitime yönelik ilginç bir tespitte bulundu. İYİ Partili Akkuş, "Gemlik’in bir yakası Bangladeş, bir yakası Belçika standartlarında eğitim alıyor" dedi.Tarık ŞEKER - Gemlik Basın / BURSA (İGFA) - Gemlik Belediye Meclisi Eylül ayı olağan meclis toplantısında gündem dışı söz alan İYİ Parti Grup Sözcüsü Sedat Akkuş, 2023 - 2024 eğitim ve öğretim dönemi öncesi okul ihtiyaçlarını gündeme getirdi.

İYİ Partili Akkuş, Cumhuriyetin en büyük kazanımının eğitimde fırsat eşitliği olduğunu vurguladı.

ÇINAR İLKOKULU BÖLGEDEKİ YOĞUNLUĞU KALDIRAMIYOR

Gemlik ilçesinin son 10 yılda doğu bölgesine doğru hızlı bir büyüme gerçekleştirdiğine dikkati çeken Akkuş, "Çevre Yolu'ndan ötesi neredeyse şehrin yarısını oluşturur duruma geldi. Ama maalesef yapılaşma alanındaki hızlılığı okul yapımında gösteremedik. İlçemizin doğusunda bölge parkından hastane altına, itfaiyeden yeni mezarlığa kadar olan bölümde, yani ilçenin üçte birinde ilk ve ortaokul olarak sadece Çınar İlkokulu mevcut. Maalesef bu bölgedeki evlatlarımız 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına eşit şartlarda başlayamıyorlar. Doğu bölgesinin tek ilkokulu olan Çınar İlkokulu’nda 1400'e yakın öğrenci var. Sınıflar tıka basa dolu. Bir sınıfta 30 - 40 öğrenci var. Ne kadar dolu olduğunu anlamanız adına size çarpıcı bir örnek vereyim; bu okulun kütüphanesi bile yoğunluktan sınıfa çevrilmiş durumda. Spor salonunu daha önce de gündeme getirmiştik; ufak ve yetersiz. Bu yüzden, okulun yanındaki mahalle halı sahası spor salonu olarak kullanılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"GEMLİK'İN BİR YAKASI BANGLADEŞ, BİR YAKASI BELÇİKA STANDARTLARINDA EĞİTİM ALIYOR"

Gemlik'in batısında 10 ilkokul, doğusunda 1 ilkokulun varlığına vurgu yapan Sedat Akkuş, "Yani şehrin bir yakası Bangladeş, bir yakası Belçika standartlarında eğitim alıyor. Cumhuriyet Mahallesi’nde oturan doktor Metin’in çocuğu doktor, Odun Depoları’nda oturan sıvacı Hamza'nın çocuğu 30-40 kişilik sınıflardaki eğitim kalitesizliği yüzünden sıvacı oluyor. Şimdi nasıl 2023 - 2024 eğitim ve öğretim yılı her iki tarafın çocukları için eşit derecede hayırlı olsun. Daha Odun Depoları’ndan, Ayşe Hatun Camii bölgesinden, hastane altından kalkıp bu okula gelmeye çalışan yavrularımızın geçtiği tehlikeli yolları söylemiyorum bile. Gemlik'in en çok kaza olan yolu hastane yolu. Yavrularımız bu yolu geçmek zorunda kalıyorlar" diyerek durum tespiti yaptı.

Verilen sözlerin tutulması konusunda AK Parti iktidarına göndermede bulunan İYİ Partili Akkuş, "2022 yılında Gemlik'te eğitim yatırımları diye Ak Partili arkadaşlar bir sürü konuşma yaptılar. Nerede arkadaşlar bu bölgedeki yatırımlar? Yine bu mecliste başkanım, siz şu sözleri sarfettiniz, unutmam mümkün değil, çok güzel bir konuşmaydı; ‘Bölge parkının yanında bulunan okul alanı olarak ayrılan yaklaşık 8 bin metrekarelik alana okul yapmadan hiç bir iş yapmam.’ Eee, ne oldu başkanım bu sözler? Gemlik'te okul yapımı işi öyle bir hal aldı ki, siyaseti geçti. Gemlik Ticaret Odası seçimlerinin bile vaadi oldu. Ticaret Odası Başkanı olarak seçilen Hasan Hamaloğlu bile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığı ile bir okul kazandıracaklarını söyledi. Buyrun, yer hazır, ihtiyaç hasıl, başlayın" çağrısında bulundu.

"130 FABRİKAMIZ 4 LİMANIMIZ VAR DİYE ÖVÜNMEYELİM!"

"Gemlik'te 130 fabrikamız, 4 büyük limanımız var diye, TOGG geldi diye övünmeyelim" diyen Sedat Akkuş, "Bu bölgedeki okul ihtiyacı, sanayinin büyümesi nedeni ile oluşan göç yüzünden. Yok mu bir babayiğit bu kadar sanayi kuruluşundan? İşin özü şu; yoksa bu bölgeye okul yapan, nasıl sosyal konutlar için iller bankasından kredi alıp taksit taksit ödediysek, bu okulu da öyle yapalım" diye konuştu.