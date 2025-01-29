Bursa'da Gemlik Belediye Spor Kulübü karate branşının kuşak merasimi, coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde karate branşının kuşak merasimi dolayısıyla düzenlenen törene, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu ve Kulüp Başkanı Mustafa Duran katıldı.

Sporculara yeni kuşaklarını takdim eden Uslu ve Duran, karate branşındaki disiplinli çalışmaların önemine vurgu yaparak sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

Kulüp Başkanı Mustafa Duran, gençlerin sporla iç içe büyümesi bizim en büyük öncelikleri olduğunu söyledi.

Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu, sporun gençlerin gelişimindeki önemine vurgu yaparak, "Spor; gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimi, sosyal hayatları ve sağlıklı bireyler olmaları için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu tür organizasyonları desteklemeye devam edeceğiz. Başarılarınızla bizleri gururlandırıyorsunuz, hepinizi yürekten kutluyorum” dedi.

Kuşak merasimi, sporcuların sevinci ve ailelerinin gurur dolu bakışlarıyla sona erdi.