Bursa'da Gemlik’in en önemli sorunlarından ve hızlı yapılması gereken projelerinden biri olan Kentsel Dönüşüm için Gemlik Belediyesi ve Gemlikli Müteahhitler Atatepe Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Toplantıya ev sahipliğini Gemtaş A.Ş. yaparken, açılış konuşmasını ise yönetim kurulu başkanı Fatih Uzun yaptı.

Uzun yaptığı konuşmada, “Öncelikli konumuz bizim her zaman Gemlik’te kentsel dönüşüm. Bunun ilk ayağı ise Cihatlı’da bulunan sosyal konutlardaki hak sahibi mağdurların mağduriyetlerinin giderilmesi, oradaki evlerin uygun fiyatla ve uygun ödeme koşulları ile satışını gerçekleştirmek olacak. Satışlardan elde edilen gelirle de kentsel dönüşümü hızlıca Gemlik’te başlatmak. Kasada hazır olan maddi güç sayesinde de müteahhitlerin ödemelerini hızlı bir şekilde yapacağız. Tüm bunlar sayesinde, Gemlikli deprem korkusundan uzak olacak, müteahhitlerimiz ise belediyeden ödeme alabilecek miyim korkusu yaşamayacak.”ifadelerine yer verdi.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ise yaptığı açıklamada: “Seçim sürecinden bugüne her zaman düşündüğümüz ve hayata geçirmeyi planladığımız ilk konumuz Kentsel Dönüşüm. Bu bağlamda ilk olarak belediyemize ait sosyal konutların satışlarını gerçekleştirip kentsel dönüşüm için bütçe oluşturacağız. Gemlikli müteahhitlerimizin de desteği ile kentsel dönüşüm sürecini başlatıyoruz. Kentsel dönüşümde kullanacağımız bu bütçe ile müteahhitlerimizin de elini rahatlatacağız. Süreçle ilgili iştirak şirketimiz Gemtaş A.Ş. gerekli çalışmaları yürütüyor. Yakın zamanda konuyu meclise de taşıyarak süreci hızlandıracağız.” diye konuştu.