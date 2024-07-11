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Bursa'da Gemlik Belediyesi ile Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından, Kırsal Alanlarda Verilecek Hibe Destek Programı hakkında tanıtım toplantısı yapıldı. BURSA (İGFA ) - Gemlik'te Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya, Belediye Meclis Üyeleri İlhan Ermiş, Hüseyin Çelik, Berna Işıkdoğan ile TKDK yetkilileri Ferit Güner, Tarık Akpınar, Proje Danışmanı Tijen Yener, Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ercan Barutçuoğlu, Gemlik’te faaliyet gösteren kooperatiflerin başkanları ve kırsal mahalle muhtarları katıldı.

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