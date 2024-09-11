Bursa'da Gemlik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yılı, düzenlenen törenlerle kutlandı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan törene ilçe protokolünün yanı sıra şehit aileleri, gaziler, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve meslek odası temsilcileri ile muhtarlar katıldı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesindeki kurtuluş bayramı törenleri çelenkleri sunumu sonrasında İskele Meydanı’ndaki devam etti.

Törende konuşan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren öğrencilere “Bu ülkeyi bölmeye çalışanların hepsinin karşısında durmak, sizin gibi iyi yetişmiş gençlerle mümkündür” diyerek, “Şunu hepimiz söylemeliyiz, ne mutlu Türküm diyene!” mesajı verdi.

Halk oyunları ve narkotik köpeklerinin gösterilerinin ardından Başkan Deviren ve protokol üyeleri, Gemlik’in kurtuluşunda şehit düşen Yüzbaşı Cemal, İmam Mehmet ve Er Mehmet Ali’nin kabirlerini ziyaret etti. Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakan Başkan Deviren ve beraberindekiler kahraman Mehmetçiklerimiz için dualar etti.

Gün boyu devam edecek olan 11 Eylül Gemlik’in Kurtuluşu programları kapsamında saat 16.00’da İskele Meydanı’nda Bisiklet Turu, 18.00’de Kurtuluşumuz Canlı Heykel Müzesi, 19.00’da Atatürk Stadı’ndan İskele Meydanı’na Kortej Yürüyüşü ve 20.00’de Gemlikli Sanatçılar Konseri ile kurtuluş coşkunun zirveye taşınması bekleniyor.