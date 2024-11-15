Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Başkan Mahallede" buluşmalarına Cumhuriyet Mahallesi'nde devam etti. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ile Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Gamze Hızal katıldı.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, geçmişte bir dönem ailesiyle burada yaşadığını söyleyerek, mahallede daha fazla yeşil alan ve dinlenme alanları olmasını hayal ettiğini fakat yapılaşmanın yıllar içinde plansız şekilde arttığını dile getirdi.

Başkan Deviren şöyle konuştu: "Ben de Cumhuriyet Mahallesinde yaşadım. Sitemizin önü bomboştu. Parklar olsa, insanlar denizi izlerken spor yapsalar diye hayal ederdim ama binalarla kaplandı. Bizim kentsel bakış açımız farklı. Kentsel Dönüşüm için yerinde uygulama projemiz var. O proje ile birlikte ayakları yere sağlam basan, insanların aydınlık ve ferah sokaklarda nefes aldığı bir şehir ortaya çıkaracağız. Şehri planlarken toprak yapısından yağış miktarına kadar dikkat edilmesi gerekiyor. Biz bilimi önemseyen bir çalışma ortaya koyuyoruz. Derdimiz Gemlik olduktan sonra düne değil geleceğe bakacağız. Kentte yapılması gereken ne varsa halkın istediği ne varsa ona bakıyoruz. Yoksa aynı sıradanlığı yaşarız. Biz sıradışı şeyler yapacağız. Bu kentin 2000 yıldan eskiye dayanan bir tarihi var. Biz bunu ortaya çıkarmak istiyoruz. Bunu Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapacağız."

Toplantıdan sonra hazırlanan masalarda yerlerini alan daire müdürleri, mahalle sakinleri ile tek tek görüşerek taleplere cevap verdiler.