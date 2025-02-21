Bursa'da Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde her hafta farklı bir mahallede düzenlenen "Başkan Mahallede" programlarının yanı sıra aylık olarak yapılan bu toplantıda, belediye çalışmaları ve mahallelerin ihtiyaçları ele alan Belediye Başkanı Şükrü Deviren'in Bölge Parkı'nda düzenlediği toplantıya belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve muhtarlar da katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Deviren, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Hep birlikte başaracağız" sloganıyla hareket ettiklerini belirtti. "Fikirlerimiz farklı olabilir ancak ortak noktamız vatan ve bayraktır" diyen Deviren, "Mahallelerimizdeki farklılıkları koruyarak bir arada yaşamayı sürdüreceğiz" dedi.

Gemlik’in deprem riski taşıdığına dikkat çeken Deviren, şu anki yapı stoğunun yüzde 48’inin riskli olduğunu belirtti. Deviren, Gemlik'te kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 75 dönüm arazi için Milli Emlak'a tahsis talebinde bulunduklarını ve buraya geçici yaşam alanları kurmayı planladıklarını söyledi.

"GEMLİK'İN GELECEĞİNİ PLANLIYORUZ"

Gemlik'i sadece bugün için değil, 40-50 yıl sonrasını düşünerek planladıklarını vurgulayan Başkan Deviren, kültür, spor ve eğitim alanında yeni projeler üreteceklerini belirterek, sivil toplum kuruluşlarıyla daha aktif bir iş birliği hedeflediklerini, yatırımların sadece maddi değil, sosyal ve kültürel alanlarda da olması gerektiğini kaydetti.