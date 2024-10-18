Bursa'da Gemlik Belediyesi ve BORUSAN işbirliğiyle, Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Yerleşkesi’ne inşa edilen Öğrenci Merkezi, düzenlenen tören ile hizmete açıldı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde Asım Kocabıyık Yerleşkesi'ne inşaa edilen Öğrenci Merkezi'nin açılışında konuşan Uludağ Üniversitesi Rektörü Ferudun Yılmaz üniversitenin 50 yıldır eğitime devam ettiğini, 15 fakülte içinde Hukuk Fakültesi’nin çok değerli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kılavuz, Gemlik Belediyesi ve Kocabıyık ailesinin katkılarıyla yerleşkenin öğrenciler için daha üniversite kültürünün gelişeceğini söyledi.

BORUSAN Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Demircioğlu da Hukuk Fakültesi’nin Asım Kocabıyık’ın girişimi ile 2007-2008 Dönemi’nde faaliyete geçtiğini anımsatarak, “Asım Bey, hukuk eğitimini temel eğitimin unsuru olarak görmüştür. Yetiştirmemiz gereken gençlik, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir gençliktir. Öğretmeyi değil, öğrenmeyi öğreten bir eğitim sistemi olmalı. BORUSAN olarak bilim ve sanat konusunda ülkemize katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

“Asım Kocabıyık hayatı ve felsefesi ile Gemlik’e çok şey kattı” diyen Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de “Bütün işletmelerin bu duyarlılığa sahip olmasını diliyorum. Gençler seslerini hiçbir siyasiye duyuramadılar ama söz veriyorum, burada olduğumuz sürece sizler hep önceliğimiz olacaksınız. Bu tesisin yapımında çalışanlarımız, Geçmiş Dönem Belediye Başkanımız Mehmet Uğur Sertaslan, BORUSAN, Gemlik Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Hasan Başaran’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılış sonrasında protokol üyeleri tesiste incelemelerde bulundu.

Öğrenci merkezinde 246 kişilik iki amfi, sosyal tesis ve kütüphane yer alıyor.