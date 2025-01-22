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Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise, duraklara tekrar ilan asılması durumunda Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca işlem yapılacağı uyarısında bulunarak bu konuda dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Vatandaşlar tarafından sıkça şikâyet konusu olan Ahmet Dural Meydanı’ndaki kapalı duraklar, uzun süren çalışmalar sonucunda ilan kirliliğinden arındırılarak tertemiz hale getirildi.

Bursa Gemlik Belediyesi, Ahmet Dural Meydanı’nda bulunan kapalı otobüs duraklarındaki ilanları temizleyerek vatandaşların kullanımına uygun hale getirdi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise, kapalı duraklara ilan asılmaması konusunda uyarılarda bulundu. BURSA (İGFA) - Bursa'da Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sürdürdüğü temizlik çalışmalarına devam ediyor.

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