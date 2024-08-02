Bursa'da Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün düzenli olarak gerçekleştirdiği sokaktaki canları besleme çalışmalarına katıldı.BURSA (İGFA) - Gemlik'te merkez ve çevre mahallelerde olmaz üzere 50 adet bulunan besleme istasyonu, mama odağı ve mama ve su kaplarının kontrol, bakım ve doldurma çalışmaları devam etti.

Gencali Mahallesi'ndeki çalışmalara Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ile muhtar Mürüvet Günay da katıldı. Hasarlı mama odakları yenileri ile değiştirildi. Mamanın yanı sıra sıcak havalarda sokaktaki canların faydalanması için su kapları da dolduruldu.

Gemlik Belediyesi tarafından her yıl 800 ile 1000 köpeğe tedavi ve kısırlaştırma yapıldığını belirten Başkan Deviren, başka il ve ilçelerden Gemlik kırsalına sahipsiz köpeklerin bırakıldığını söyledi.

Yetkililerin kendi bölgelerinde kısırlaştırma yaparak sokaktaki canlara sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Başkan Deviren, "Problemi bu şekilde çözemeyiz. Herkes kendi bulunduğu noktada sokak hayvanlarına sahip çıkar ve onları kısırlaştırırsa hayvanların uyutulması konusu gündemden çıkmış olur" şeklinde konuştu.