Bursa'da Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla bir açıklama yayınladı.Başkan Sertaslan, “Yaşlılarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz”

BURSA (İGFA) - 2019 yılından bu güne kadar geçen sürede verilen hizmetleri sıralayan Başkan Sertaslan, Gemlik Belediyesi tarafından ilçenin Kurşunlu Mahallesi’ne kurulan yaşlı konuk eviyle ve evde sağlık ekibiyle yaşlıların her zaman yanında olduklarını belirtirken, “Hepsi ayrı bir hazine, ayrı bir çınar olan yaşlılarımız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kurşunlu Mahallesi’nde bulunan ve daire tipi binalardan oluşan Kurşunlu Yaşlı Konuk Evi içerisinde barınan yurttaşlara en kaliteli hizmeti sunmaya devam ettiğine dikkati çeken Başkan Sertaslan, "Konuk evi 21 adet daire tipi yapıdan oluşurken, bu yapılarda kalan yaşlılar ev konforunda ağırlanıyor. Yeşil ve mavinin tam ortasında bulunan yaşlı konuk evinde, kafeterya, yemek salonu, oyun salonu ve olabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı 7/24 sağlık görevlisi bulunurken, sosyal etkinliklerle orada ikamet edenlerin günlerini mutlu bir şekilde geçirmesi sağlanıyor" dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik'te önceki dönemlerinde her zaman yaşlı konuk evi sözü verildiğini ve bunun kendi döneminde gerçekleştirildiğini ifade ederken, evde sağlık ekibinin de yüzlerce kez hizmet verdiğini ve büyük bir sorunu ortadan kaldırdığını belirtirken, “İlçemizin en güzel lokasyonlarından birinde kurduğumuz yaşlı konuk evimiz bugün Bursa’nın ve Türkiye’nin örnek yaşlı konukevleri arasında yerini aldı. Yeşil ile mavinin buluştuğu bir noktada oluşturduğumuz konuk evimiz, engelsiz taksimiz ve evde sağlık birimimiz ile vatandaşlarımız için aralıksız hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.