Bursa Gemlik Belediyesi, kaçak yapılarla mücadelesine devam ediyor. Ancak yüksek bölgede olumsuz hava koşulları ve kapanan yollar nedeniyle kaçak yapılara ulaşamadı. Ulaşımın tehlikeli hale gelmesiyle birlikte yıkım işlemi ertelendi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Gemlik'e bağlı Narlı bölgesinde tespit edilen kaçak konteynerlerin yıkımı için belediye ekipleri harekete geçti.

Ekipler, jandarmanın desteğiyle bölgeye ulaşmaya çalıştı, ancak yüksek bölgede olumsuz hava koşulları ve kapanan yollar nedeniyle kaçak yapılara ulaşamadı. Ulaşımın tehlikeli hale gelmesiyle birlikte yıkım işlemi ertelendi.

Belediye ekipleri, kaçak yapı sahiplerine bilgilendirme yaparak, yıkımın 15 Mart'ta gerçekleştirileceğini ve bu yapılara izin verilmeyeceğini belirtti. Ekipler, vatandaşlara eşyalarını boşaltmaları ve konteyner yapılarını yerlerinden sökmeleri gerektiğini, aksi takdirde yıkımın yapılacağını duyurdu.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, kent genelinde kaçak yapıların yıkılacağını,doğayı kirleten ve ekolojik hayatı tehlikeye atan tarımsal alanlardaki yapılara izin verilmeyeceğini dile getirdi.