Bursa Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında yürüttüğü yol açma ve düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.BURSA (İGFA) - Ekipler, Gemlik’in yeni imar bölgelerinden biri olan ve geçmiş dönem Belediye Başkanı Nezih Dimili’nin isminin verildiği cadde üzerinde çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki bu yolun tamamlanmasıyla birlikte, Gemlik’te ulaşım konforunun önemli ölçüde artması hedefleniyor. Zorlu kayalık zemin koşullarında çalışan ekipler, kırıcı yardımıyla taşları kırarak yolu proje planlarında belirlenen yüksekliğe ve genişliğe uygun hale getiriyor.

Söz konusu çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte, Kuzey İmar Planları kapsamında yaklaşık 5 kilometrelik yeni yol ağı Gemlik’e kazandırılmış olacak.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, “Gemlik’te sağlam ve güvenli zeminli bölgelerde yeni yapılaşmayı önemsiyoruz. Kuzey imar bölgesinde yükselen yeni binalarla birlikte bu bölgede yol ihtiyacı da oluştu. Ekiplerimizin özverili çalışmaları sayesinde bugüne kadar yaklaşık 5 kilometrelik yeni yolu ilçemize kazandırdık. Zor şartlar altında Gemlik’e hizmet için fedakarca çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.