Bursa'nın Gemlik ilçesinde Umurbey Mahallesi Göl Yerleri mevkiinde kurulan tarımsal sulama havuzu törenle hizmete açıldı.BURSA (İGFA) - Gemlik ilçesinde tarımsal sulama havuzuna ilk su verilme törenine Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu, MHP Bursa İl Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özcanbaz, MHP Gemlik İlçe Başkanı Emrah Keskinden ve Umurbey Mahallesi Muhtarı Ertuğrul Girenay ile Umurbeyli çiftçiler katıldı.

Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlikliler için en önemli noktanın zeytin, zeytin için de en önemlisinin su olduğunu belirterek, "Kaliteli bir zeytin üretebilmek için suya ihtiyaç var. Gemlik yararına nasıl bir araya gelindiğinin çok güzel bir örneği burada yaşanıyor. MHP önceki dönem ilçe başkanı Mehmet Emin Özcanbaz’ın gündeme getirdiği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan ve başlatılan tarımsal sulama projesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Burada emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Elektrik sorunu vardı, bu sorunun çözülmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum. Ölümsüz zeytin ağaçlarımıza su verilmesine vesile olan herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

MHP Bursa İl Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özcanbaz da, "Öncelikle Umurbeyli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Köylümüzün sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılmış doğru bir iş. Bizim Gemlik’in zeytini, Umurbey'in zeytini kıymetli. Bugün açılışını yapmak Şükrü Başkan’a nasip oldu. İnşallah benzer projelerin ve çalışmaların devamı gelir." ifadelerini kullandı.