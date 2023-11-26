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Bursa'da Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, 26 Kasım Dünya Zeytin Günü kapsamında Gemlik Belediyesi’nin zeytin çiftçisine yaptığı destekleri anlatan bir açıklama yayınladı.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi’nin zeytin çiftçisine bu zamana kadar yaptığı hizmetleri sıralayan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Bugün 26 Kasım Dünya Zeytin Günü, Türkiye’nin en kaliteli sofralık zeytinlerini hasat ettiğimiz bu günlerde böylesine anlamlı bir günü kutluyor, hasat sezonumuzun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Gemlik Belediyesi’nin zeytin çiftçisine desteğinin 2020 yılındaki dolu felaketiyle başladığını ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Hatırlarsınız; o yıl zeytinler tam kararma dönemindeyken yaşanan dolu felaketi ile birlikte yere dökülmüş ve çiftçi tüccarın açıkladığı fiyatlarla yövmiyeyi bile kurtarmayacağı için zeytinini toplamaktan vazgeçmişti. Biz o dönemde zeytinimizi iki katı fiyatına alarak çiftçimizin zor gün dostu olduk.

ZEYTİN MARKASI KURULDU, LABORATUAR AÇILDI

Zeytin çiftçisinin iki büyük sorunundan birinin arazi yolları, diğerinin de sulama olduğunu vurgulayan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “İlçemizin çok sayıdaki farklı bölgesine sulama havuzu ve buna bağlı sistemler inşa ederek, çiftçimizin sulama probleminin çözümünde katkıda bulunmuştuk. Yaptığımız kilometrelerce sulama borusu döşeme işlemiyle birlikte çiftçimizin işini kolaylaştırdık. Önceden çiftçilerimiz tarlasına traktörüyle bile girmeye zorlanırken, yılda iki kez yaptığımız arazi yolu tesviye çalışmaları sayesinde arabalarla bile girer hale geldi. Çiftçimizin tarlasına ulaşmasındaki engelleri tümüyle ortadan kaldırdık" dedi.

Gemlik Belediyesi’nin bu dönemde Gemlikli çiftçilerden temin ettiği zeytinlerle elde ettiği markası sayesinde Türkiye’nin tüm illerine kendi adıyla zeytin gönderdiğini ve kurulan laboratuarla çiftçilere bilimsel tarımının yolunu açtıklarını ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Belediyemizin zeytin ve zeytinyağı markasını kurduk, bu markadan alışveriş yapan vatandaşlarımız kamunun gücünü yanında hissederken, burada satmak için temin ettiğimiz ürünleri Gemlikli çiftçilerimizden aldık. Hem çiftçiye kazandırdık, hem de Türkiye’nin her yerine zeytinimizi ulaştırdık. Laboratuvarımızı kurduk. Bu laboratuvarda yaptığımız; yaprak, toprak ve su analizi işlemleriyle çiftçimizin bilimsel tarıma yönelmesini sağladık. Girdi maliyetlerini düşürdüğümüz çiftçimizin ekonomisine katkı sunduk.