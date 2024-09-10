Gemlik Belediyesi, Gemlik Belediyespor Kulübü ve Gemlik Kulüpler Birliği işbirliğiyle, bu yıl üçüncüsü düzenlenen, Gemlik'ten dernek, fabrika, nakliye ve çeşitli meslek kuruluşlarından 26 takımın karşılaştığı Zeytin Kupası'nda, Veteranlar Ligi şampiyonu Güzel Nakliyat oldu.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi, Gemlik Belediyespor Kulübü ve Gemlik Kulüpler Birliği işbirliğiyle, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Zeytin Kupası'nda Veteranlar Ligi'nde Çakmak Hafriyat ile kıyasıya mücadele eden Güzel Nakliyat, sahadan 5-2 skorla ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti.

Üçüncünün belirleneceği Yeniköy-Kadıoğlu karşılaşmasında ise rakip fileleri 3 kez havalandıran Yeniköy, turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Veteranlar Ligi'nde derece alan takımların kupa ve madalyalarını Gemlik Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Duran, Gemlik İlçe Spor Müdürü Berkant Atasoy ve belediye meclis üyeleri verdi. Şampiyon olan Güzel Nakliyat'a ise kupasını Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren takdim etti. Sporun kardeşlik ruhuna uygun şekilde nezaket örneği gösteren Başkan Deviren, AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Taşar'ı da kupa takdimine davet etti.