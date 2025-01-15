Bursa Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, bakım ve yenileme çalışmaları tamamlanmak üzere olan Umurbey Geçici Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. İncelemeler sırasında Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri de Başkan Deviren’e eşlik etti.BURSA (İGFA) - Bursa Gemlik Belediye Başkanı Deviren, yaptığı açıklamada sokak hayvanları konusunun dünya genelinde önemli bir mesele olduğunu vurgulayarak, çözüm odaklı çalışmalar yürüttüklerini belirtti. "Vatandaşların, hayvanseverlerin ve idarenin bakış açısıyla ortak bir çözüm üretmek istiyoruz. Rehabilitasyon merkezimizde, ülkemizin gerçeklerine ve ilgili yasal düzenlemelere uygun çalışmaları sürdürüyoruz" dedi.

Ayrıca, yeni yapılacak 40 dönümlük hayvan barınağı için destek çağrısında bulunan Deviren, hayvanseverleri projeye katkı sunmaya davet etti. "Bu çalışmalara göreve geldiğimizde başladık. Gelin, birlikte yol yürüyelim ve bu süreci dayanışma içinde ilerletelim" ifadelerini kullandı.