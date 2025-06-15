Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek 10-12 yaş gurubundaki kız çocuklarını Mini Voleybol Şenliğinde bir araya getirdi. 3 gün süren şenlikte bin 500 kız çocuğu hem spor yaptı hem de doyasıya eğlendi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin Bursa Voleybol İl Temsilciliği ile birlikte düzenlediği Mini Voleybol Şenliği sona erdi.

Sukaypark Tesisleri’nde kurulan mini voleybol sahalarında 3 gün boyunca gerçekleştirilen Mini Voleybol Şenliği’ne 2013-2014 ve 2015 doğumlu kız çocuklarından oluşan 132 takım katıldı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı turnuvanın kazananı ise voleybola gönül veren bin 500 kız çocuğu oldu.

Mini Voleybol Şenliği’ne katılan sporcuların tamamı madalya ile ödüllendirildi. Turnuvaya katılarak hem spor yapma hem de unutulmaz anlar yaşama fırsatı bulan genç sporculara madalyaları, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve eşi Nadire Aydın tarafından takdim edildi. Osmangazi’de çocukları sporla buluşturmaya devam ettiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “10-12 yaş arasındaki kız çocuklarımız için Mini Voleybol Şenliği düzenledik. 12 tane mini voleybol sahası oluşturduk. 3 gün boyunca çocuklarımız burada voleybol maçları oynadı. Bin 500 kız çocuğumuz, spor yaparak eğlenme fırsatı buldu. Bu tür organizasyonlarımız devam edecek. Daha güzel bir Osmangazi için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Turnuvaya katılan çocuklar ve aileleri, bu güzel organizasyon ile kendilerini buluşturan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.