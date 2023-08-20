Bursa'da Yıldırım Belediyesi eskiyen ve ihtiyaçları karşılayamaz hale gelen Gökdere Pazar Yerini sil baştan yenileyerek, ilçeye değer katacak bir sosyal yaşam alanına dönüştürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde toplam 18 bin 160 metrekarelik bir alanda hayata geçirilecek proje kapsamında modern pazar alanı, yürüyüş yolları, rekreasyon alanları ve açık otopark yer alacak.

Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gökdere Pazar Alanı ve Rekreasyon Projesi’nin bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

Vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, “İlçemizde en çok kullanılan pazarlardan biri olan Gökdere Pazarı; Meydancık, Davutdede, Yıldırım, Sinandede, Şükraniye, Hacıseyfettin, Selimzade gibi birçok mahalleye hizmet veriyor. Yıldırım’ın çehresini değiştirecek çalışmalar kapsamında Gökdere Pazar Alanı’nı sil baştan yeniliyoruz. Yürüyüş yolları, rekreasyon alanları ve açık otopark bulunacak Gökdere Pazar Alanı açıldığında ilçeye değer katacak” diye konuştu.