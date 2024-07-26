Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu Cuma namazı sonrası Ulucamii bahçesinde, İsrail Başbakanının ABD’deki konuşması üzerine açıklama yaptı.BURSA (İGFA) - Gönüllü kuruluşlar platformu sözcüsü Furkan Arı açıklama yaptı. Arı, “Herkesi, zalim ve katil İsrail ve yardakçısı ABD’nin yaptıkları karşısında, hakkı haykırmaya davet ediyoruz.” dedi.

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformunun Gazze’de yaşanan soykırım ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

SOYKIRIMA ALKIŞ TUTANLAR HESAP VERECEK

“Gazze'deki soykırım insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınırken, ABD, İsrail Başbakanı soykırımcı, savaş suçlusu Netanyahu'yu ülkesine davet etmiş, ABD Parlamentosu'nda konuşma imkanı sunmuştur. Netanyahu'nun Gazze'deki vahşetle alay edercesine kurduğu hakikat dışı cümleler, ABD'li parlamenterler tarafından sık sık, çoğunlukla da ayakta alkışlanmıştır. ABD Parlamentosu, tıpkı Hitler Almanya'sının Reichstag'ı gibi, yüzyıllar boyunca hafızalardan silinmeyecek bir utanç fotoğrafı vermiştir. ABD'nin "demokrasi" ve "özgürlük" maskesi bu korkunç fotoğrafla bir kez daha düşmüştür.

Parlamentodaki alkışlar, hiç şüphe yok ki, Batı'nın soykırımcı karakterine bir yüceltme olduğu kadar, Batılı değerlerin de cenaze törenidir.İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü vahşetin ana sorumlusunu ağırlayan ve destekleyen ABD Kongresi'ni, bu eylemden ötürü şiddetle kınıyoruz. Resida Parlamento içinde tek başına direnen Rashida Tlaib'e ve Parlamento dışındaki eylemcilere dayanışma mesajlarımızı ve selamlarımızı iletiyoruz. Talib Filistin ve Gazze yalnız değildir. Herkes sırtını dönse de, Türkiye, Filistin mücadelesine her koşul altında destek vermeyi sürdürecektir. Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu olarak, zulmü alkışlayanlara karşı, mazlumu savunmayı sürdüreceğiz. Filistin ve Gazze'nin asil direnişini de bir kez daha hürmetle selamlıyoruz. Allah'ın yardımı yakındır, nice zayıf topluluklar güçlü topluluklara galip gelmiştir ve şüphesiz hakikat er ya da geç zafer kazanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”