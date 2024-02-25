Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Filistin İnisiyatifi iş birliği ile düzenlenen, Filistin’e destek programında, İsrail protesto edildi.BURSA (İGFA) - Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Filistin İnisiyatifi iş birliği ile Filistin halkına destek amaçlı düzenlenen ‘Bitmeyen Ödevimiz Gazze’ programına, AK Parti 27.Dönem Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ve Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş ile birlikte çok sayıda iş dünyası ve sivil toplum kuruluşunun başkan ve yöneticileri katıldı.

Filistin’e destek sloganları ve ezgileriyle başlayan program, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma Dünya 1.’si Hafız Furkan Çınar'ın, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

İSRAİL’E BOYKOT ÇAĞRISI

İnsanlık dışı saldırılara maruz kalan Gazze halkına destek mesajları vermek adına Bursa’da gerçekleştirilen programa katılan gazeteci, yazar, sanatçı ve avukatlar yaptıkları konuşmalarda, Filistin'in karşı karşıya olduğu zorlukların aşılması adına insani yardım ihtiyaçları ve uluslararası dayanışmanın önemi üzerine çağrıda bulundular. Ümit Sönmez, Ersin Çelik, Merve Safa Likoğlu, İsmail Kılıçarslan, Enes Yalman, Nur Haktan, Gülden Sönmez, Tülay Gökçimen, Ahmet Faruk Asa, Süleyman Ragıp Yazıcılar ve Nuriye Çakmak Çelik ile Feyza Nur Osmic’in, Gazze'de yaşanan olaylara ilişkin gözlemlerini ve bilgilerini paylaştığı panelde; İsrail'in Gazze'de yaşlı, kadın, çocuk demeden sivilleri katletmeye devam ettiğine dikkat çekildi. Aydınlar tarafından, yaşanan insanlık dramına karşı duyarsız kalınmaması gerektiğinin de altı çizildi. Katılımcılar tarafından, Filistin'e destek için acil çözümler ve uzun vadeli stratejiler hakkında görüşler de paylaşılırken, İsrail menşeli ürünlerin boykot edilmesi için de çağrıda bulundu. Öte yandan program sonunda yapılan çekilişle, 22 kişi Kudüs’e gitmeye hak kazandı.

Uluslararası toplumu İsrail’in Gazze'ye yönelik soykırım niteliğindeki saldırılarının bir an evvel durdurulması konusunda uluslararası toplumu harekete geçmeye davet eden Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu Başkanı Murat Eryağan, Filistin halkına acil insani yardım ve koruma sağlanmasının gereğini de belirtti. Düzenlenen programa destek veren ve katılım sağlayan herkese teşekkür eden Murat Eryağan, “İşlenen savaş suçuna karşı hepimiz tarih önünde üzerimize düşen vicdani sorumluluğu yerine getirmeliyiz” açıklamasını yaptı.