Sezon boyu sürecek ÇEKSANAT çocuk, genç ve yetişkin atölyeleri ekim ayında Görükle Kültür Merkezi’nde (GKM) başlıyor. Geçtiğimiz sezon açtığı atölyelerle adından çokça söz ettiren ÇEKSANAT, bu sezona da hızlı başlıyor.BURSA (İGFA) - Atölye sayısını arttıran ve her yaşa hitap eden bir program hazırlayan ÇEKSANAT; çocuklar için müzik, resim, tiyatro, düşünme, drama, heykel, yaratıcı yazma, Hip-Hop ve çocuk dans atölyeleri açarken gençler için de tiyatro atölyesini hizmete sokuyor. Bu sezon yetişkin grupları için de tango, tiyatro, drama, resim, heykel, yoga, felsefe, latin dans, masal anlatıcılığı ve yaratıcı yazma atölyeleri çalışmalarına devam edecek. ÇEKSANAT resim ve heykel atölyeleri için gündüz grupları da oluşturuyor.

ÇEKSANAT TİYATRO ATÖLYELERİ EKİM’DE GKM’DE

Yetişkinler için tiyatro atölyesinde edinilen tiyatro sanatı kazanımlarının yanı sıra günlük hayatın her alanında kendini daha iyi ifade edebilme, topluluk önünde rahat ve güvenli konuşma ve başarılı iletişim kurabilme de sağlanıyor. Eğitmen Serdar Soyer tarafından verilecek “Yetişkin Tiyatro Atölyesi” her pazartesi 19.30-21.00 saatleri arasında GKM’de tiyatro severleri bekliyor.

Çocuklar için tiyatro atölyesinde, yaratıcı drama dinamikleri kullanarak çocukların sahne becerilerini besleyip yeteneklerini ortaya çıkartması hedefleniyor. Kursiyerler, sahnelenecek dönem sonu oyunu ile öğrendiklerini seyirciler karşısında uygulama fırsatı buluyor. 10-13 yaş için açılan atölye, Eğitmen Fatih Kasap tarafından verilecek ve her pazartesi 18.00-19.30 saatleri arasında ÇEKSANAT GKM’de gerçekleştirilecek.

Gençler için “Tiyatro Atölyesi” ile oyunculuk çalışmalarının daha yoğun uygulandığı 14-17 yaş grubunda, uygulamalı ve teorik çalışmalarla katılımcıların doğaçlama teknikleri, temel sahne bilgisi ve tiyatro disiplini kazanmaları hedeflenmekte. Sezon sonunda sahnelenecek tiyatro oyunuyla da kursiyer, tüm kazanım ve bilgilerini seyirciyle buluşturma fırsatı yakalıyor. Eğitmen Bilge Eylem Özgür tarafından verilecek Genç Tiyatro atölyesi her çarşamba 19.30-21.00 saatleri arasında GKM’de gençleri bekliyor.

ÇEKSANAT ATÖLYE'DE ÇOCUK VE YETİŞKİNLER İÇİN "YARATICI DRAMA ATÖLYESİ" EKİM’DE BAŞLIYOR!

Yetişkinler için “Yaratıcı Drama Atölyesi” sayesinde birçok kazanım elde edileceği gibi hem özel hem de iş hayatındaki birçok alanda farklı bakış açılarına sahip olunmasına olanak sağlanıyor. Bu atölye, haftanın yorgunluğunu ve stresini keyifli bir ortamda çeşitli oyunlar ve programlar ile üzerinizden atmanıza yardımcı olacak. Çünkü sanat her şeyi ve her yeri güzelleştirir.

Çocuklar için “Yaratıcı Drama Atölyesi” ile çocukların özgüven gelişimi desteklenirken diğer yandan hayal gücü ve yaratıcılıkları da farklı uygulamalarla zenginleşiyor. Uygulamalar müzik, dans, ritim gibi hareketli içeriklerle çocukların beden dili kullanımına katkı sağlayacağı gibi aynı zamanda iletişim becerilerinin de zenginleşmesine olanak sağlayacak.

Yaratıcı Drama Eğitmeni Cansu Bostancı tarafından gerçekleştirilecek Yetişkin Drama Atölyesi, Ekim Ayı'ndan itibaren her Salı 19.30-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilirken, çocuklar için ise Eğitmen Eren Üstüner tarafından her cumartesi farklı yaş gruplarına özel olarak 11.45-13.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

KENDİ HİKAYENİZİ YAZMAK İSTER MİSİNİZ?

“Yaratıcı Yazma Atölyesi” ÇEKSANAT Atölye’de başlıyor.

Kurmaca dünyaya doğru keyifli bir yolculuk. Türk ve Dünya edebiyatından önemli metinlerin okunup tartışıldığı, yaratıcılığı geliştiren alıştırmaların yapıldığı, her katılımcının kendi metinlerini ürettiği, üretilen metinlerin hep birlikte değerlendirildiği bu atölye ÇEKSANAT’ta Ekim ayında başlıyor. Yazar Pelin Yılmaz tarafından gerçekleştirilecek atölye yetişkinler için her Salı 19.30-20.30 saatleri arasından gerçekleşirken, çocukların hayal güçlerini harekete geçiren, okumayı ve yazmayı sevdiren, bol oyunlu, bol eğlenceli bir atölye olan Çocuklar için Yaratıcı Yazma Atölyesi ise her cumartesi 10.30-11.30 saatleri arasında ÇEKSANAT GKM'de olacak.

RESİM VE HEYKEL TUTKUNUZU ERTELEMEYİN!

Kendinize yeterince vakit ayıramadığınızı düşünüyorsanız, ÇEKSANAT’ın çocuk ve yetişkinler için açtığı “Resim Atölyeleri” tam size göre. Resim atölyesinde katılımcılar gölgelendirme ve tonlama, perspektif, natürmort ve temel yüz anatomisi gibi temel çizim becerileri kazanacak. Ardından sulu boya, yağlıboya ve pastel gibi farklı resim tarzlarını da öğrenecek.

Eğitmen Zeynep Acar tarafından Ekim ayından itibaren gerçekleştirilecek atölye, yetişkinler için her perşembe 13.00-14.30 ve 19.30-21.00 saatlerinde iki farklı grup şeklinde, çocuklar için ise farklı yaş gruplarında her cumartesi 12.30-15.00 saatleri arasında ÇEKSANAT GKM'de olacak.

Teknikleri tanıyarak yaratıcılığınızı ortaya koyacağınız “Heykel Atölyesi” sizleri bekliyor. Eğitmen Zeynep Acar tarafından gerçekleştirilecek atölye yetişkinler için her cuma 13.00-14.30 ve 19.30-21.00 saatlerinde iki farklı grup şeklinde, çocuklar için ise farklı yaş gruplarında her cumartesi 10.00-12.15 saatleri arasında ÇEKSANAT GKM'de sizleri bekliyor.

AŞKIN VE TUTKUNUN DANSI “TANGO” İLE YENİ BAŞLANGIÇLAR YAPIN!

Son yıllarda yüzbinlerce kişiyi peşinden sürükleyen Tango, ruhunuzun derinliklerinde saklanan zarafet, asalet, yaratıcılık ve sanatsal duyguları ortaya çıkarmanın en güzel yoludur. Doğaçlama ve sosyal olan bu dans ile konuşmadan dünyanın her yerinde kendinizi ifade edebilirsiniz. B.U.Ü. Eğitim Fakültesi G.S.E.B. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Veysel Özgür Sağlam tarafından verilecek Tango dersleri her Salı 19.30-21.30 saatleri arasında GKM Atölye Salonu’nda gerçekleştirilecek.



LATİN DANS ATÖLYESİ 3. SEZONUNDA DA ÇEKSANAT GKM’DE

Deneyimli Eğitmen Okan Girgin tarafından verilen Latin Dans Atölyesi, Baçhata ile başlayacak Salsa ve Lady Styling & Man Styling olarak devam edecek. Her cumartesi 19.00-20.00 saatleri arasında gerçekleşecek atölyeye kayıtlar başladı.

Bu sezon çocuklar da dansın tadını GKM’de çıkartacak. Her cumartesi 5-8 yaş için Çocuk Dans Atölyesi, 9-12 yaş için Hip-hop Atölyesi Eğitmen Okan Girgin tarafından eğlenceli bir şekilde çocuklar için gerçekleştirilecek.

RİTİM VE OYUN DOLU BİR YOLCULUĞA NE DERSİNİZ?

“Çocuklar İçin Müzik Atölyesi” ile çocuklar müziği bedenleriyle hissederek ritim ve oyunlar aracılığıyla keyifli bir şekilde öğreniyor. Atölye ile çocukların müzikle duygusal bağ kurması sağlanırken, zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkı sağlanıyor. Orff, Kodály ve Dalcroze yaklaşımları müziği çocuklar için eğlenceli ve anlamlı hale getirirken, aynı zamanda özgüven, yaratıcılık ve duygusal zekayı geliştiriyor.

Eğitmen Şevval Yüksel tarafından verilecek “Çocuklar İçin Müzik Atölyesi” farklı yaş gruplarına özel her cumartesi 10.00-12.15 saatleri arasında ÇEKSANAT GKM'de!

MASAL ATÖLYESİ, MASAL ANLATMAYI SEVEN HERKESİ BEKLİYOR

Masalları seven, anlatmaya hevesli tüm yetişkinlerin katılabileceği bir atölye olan Masal Atölyesi; yaratıcılık çalışmaları, bir masalın içinde ilerleme, masal-anlatan-dinleyen üçgeni ve katılımcıların anlatımları ile ilerleyecek. Yazar Pelin Yılmaz tarafından gerçekleşecek Yetişkinler İçin Masal Anlatıcılığı Atölyesi her perşembe 19.30-20.30 saatleri arasında ÇEKSANAT GKM’de sizleri bekliyor.

DÜŞÜNME ATÖLYESİ ÇOCUKLAR VE YETİŞKİNLER İÇİN GKM’DE

P4C (Philosophy for Children and Community) ‘’Çocuklar ve Topluluklar için Felsefe’’ atölyesine katılan çocuklar ve yetişkinler, aktif olarak çemberdeki bireyleri dinler ve fikir üretirler. Yargılanma kaygısı yaşamadan kendini ifade edip düşüncelerini temellendirirler. Atölye süresi içerisinde hem kendi hem de çemberdeki bireylerin düşünceleri üzerine düşünüp, ulaştıkları kavramlar üzerine felsefi sorgulama yaparlar. Bu atölye deneyiminde bireyler kendi düşüncelerini keşfetme şansı bulacak ve düşünme becerilerini geliştirebilecekler.

P4C Kolaylaştırıcısı Özlem Erdoğan tarafından gerçekleşecek Yetişkinler Felsefe Atölyesi her Perşembe 19.30-21.00 saatleri arasında, farklı yaş gruplarındaki çocuklar için ise Düşünme Atölyesi her cumartesi 10.00-13.00 arasında ÇEKSANAT GKM’de sizleri bekliyor.

BİR KEŞİF YOLCULUĞU YOGA…

Hiçbir malzemeye ihtiyaç duyulmayan, bir keşif yolculuğu olarak karşımıza çıkan Yogada sadece beden, zihin ve nefesin varlığı yeterli. Bu sebeple de birçok spor ve sanat dalından ayrı bir yer tutan Yoga; yaratıcılık, hayal gücü, kendine güven ve farkındalık geliştirdiği gibi rekabet, kıyas ve zorlamaya yer vermiyor. Eğitmen Bahar Kaya Karslıoğlu tarafından verilecek "Yoga Atölyesi" her pazartesi 19.30-21.00 saatleri arasında ÇEKSANAT GKM’de…

ÇEKSANAT ÇATISI ALTINDA “KİTAP OKUMA GRUPLARI” KURULUYOR

Kitap okumayı sevenler ve yeni öykülerle farklı dünyalara yolculuk yapmak isteyenlerin, birlikte kitaplar üzerine keyifli sohbetler yapacağı bir okuma grubu kuruluyor. İlk toplantı 15 Ekim’de saat 19.00’da ÇEKSANAT Görükle Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Açılışı Ferit Edgü’nün Hakkâri’de Bir Mevsim kitabı ile yapacak olan grup, sonra sırasıyla bir ay Dünya Edebiyatından bir ay Türk Edebiyatından seçilmiş kitaplar üzerine konuşacak. Birlikte okumanın keyfini çıkartmak, edebiyatın büyüleyici dünyasında yeni keşiflere çıkmak isteyenler için ücretsiz açılacak grup her ayın 3. salı günü toplanacak.

SEVGİLİ VELİLER VE MİNİK KİTAP KURTLARI!

Çocukların kitap sevgisini artırmak, hayal gücünü geliştirmek ve eğlenceli bir öğrenme ortamı sunmak için ÇEKSANAT harika bir etkinlik başlatarak Görükle Kültür Merkezi’nde “Çocuk Okuma Grupları” kuruyor. Grupta, çocuklarla birlikte yerli ve yabancı yazarlardan çocuk kitapları üzerinde konuşulacak ve eğlenceli oyunlar ve resimleme etkinlikleriyle çocukların yaratıcılığı geliştirilecek. İlk buluşma yazar Behiç Ak’ın kitapları ile başlıyor. 9-10 yaş grubu için Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği, 11-12 yaş grubu için Çatıdaki Gezegen kitapları ile yola çıkılarak, ardından sırasıyla bir ay Dünya Edebiyatından bir ay Türk Edebiyatından seçilmiş çocuk kitapları üzerinde konuşulacak.

Etkinlik Yürütücüsü Serap Yenilmez Çetin eşliğindeki İlk toplantı 19 Ekim’de, Görükle Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olup, kitaplar, oyunlar ve rengârenk resimler eşliğinde eğlenceli bir yolculuğa çıkmak isteyen tüm minik okurlar ÇEKSANAT GKM sizleri bekliyor.

Alanında deneyimli eğitmenler tarafından verilecek atölyeler hakkında bilgi almak için 0530 667 24 12 telefonu arayabilir, www.ceksanat.com ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.