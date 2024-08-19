Bursa’nın Gülbahçe Mahallesi sakinleri, uzun süredir talep ettikleri pazar alanının eksikliğinden şikayetçi. Yetkililerden bir an önce çözüm bekleyen mahalle halkı, geçici çözümlerin yetersiz kaldığını belirtiyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Gülbahçe Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, mahallede pazar alanının olmaması nedeniyle günlük alışverişlerinde zorluk çekiyor. Mahallede uygun bir pazar alanı talebi uzun süredir gündemde olmasına rağmen, hala somut bir adım atılmamış olması tepkilere neden oluyor.

Bursa’nın Gülbahçe Mahallesi, pazar alanı eksikliği nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Mahalle sakinleri, yetkililerden bir an önce bu soruna çözüm bulmalarını beklerken, günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını belirtiyorlar. Uygun bir pazar alanı oluşturulmadığı sürece, mahalle halkının mağduriyeti devam edecek gibi görünüyor.