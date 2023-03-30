Deprem felaketinin ilk zamanlarında koordineli ve duyarlı bir yardım çalışmasına imza atan Gürsu Belediyesi, bölgeye yardımlarını sürdürüyor. İlçede vatandaşların desteği ile devam eden yardımlarda iki tır daha yola çıktı.BURSA (İGFA) - Afet bölgesindeki çalışmalarına devam eden Gürsu Belediyesi bölge ile iletişim halinde kalarak yeni ihtiyaç listeleri oluşturup, koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Bursa'dan Adıyaman’a giden tıra erzak ve temel ihtiyaçları; Gürsu Belediyesi çalışanları ve gönüllüler, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ile beraber yükledi

Ramazan ayı boyunca da devam edecek olan yardım kampanyaları kapsamında iki tır daha dolduruldu. Adıyaman’dan gelen talepler üzerine başta su olmak üzere birçok temel ihtiyacı ve gıda ürünlerini yükleyen Gürsu Belediyesi ekipleri ve ilçe halkından oluşan gönüllüler, Başkan Mustafa Işık ile tırları yükledi.

Tüm çalışmaları sahada koordine eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Biz buradayız ama aklımız ve kalbimiz afet bölgesinde. Bildiğimiz ve duyduğumuz ne varsa koordineli şekilde yardımcı olmak için ilçe halkımız ile beraber elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Şu anda iki tırımızı daha yola çıkarıyoruz. Duyarlı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum, desteklerinin devamını diliyorum” diye konuştu.