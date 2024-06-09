Bursa'nın Gürsu ilçesinde vatandaşların güvenliği ve huzuru için kararlılıkla çalışmalarını sürdüren Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucuya geçit vermiyor.Gürsu Gündem / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve Asayiş ekipleri, Yenidoğan Mahallesi Akarsu Sokak'ta yaptığı devriye sırasıdna iki şüpheli şahsı durdurdu.

Şahısların üst aramasında, A.S.'nin üzerinden toplamda 3.11 gram metamfetamin ve 0.28 gram esrar çıkarken, yanındaki A.E. adlı şahsın ise Bursa 2. Çocuk Mahkemesi'nce Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı. UYAP sorgulamasıyla doğrulanan şahıslar gözaltına alındı.

Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüphelilerin işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.