Bursa'nın Gürsu ilçesinde nüfusu 2023 yılına göre artış göstererek 104 bin 867 oldu. 2023 yılında 103 bin 770 olan nüfus oranı ile Gürsu, Bursa’nın nüfus yoğunluğu açısından 7'nci ilçesi oldu.BURSA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun açıkladığı nüfus verilerine göre, Gürsu nüfusu 104 bin 867 olarak açıklandı.

Gürsu, nüfus verileri göz önüne alındığında 3 milyon 238 bin 618 Bursa nüfusunun, en kalabalık 7'nci ilçesi oldu. Gürsu'nun en kalabalık mahallesi merkez mahallelerden Kurtuluş Mahallesi olurken, en az nüfus ise Ericek Mahallesi’nde kaydedildi.

Gürsu ayrıca yıllık nüfus artış hızı olarak da Nilüfer’in ardından en fazla yıllık artış hızı gösteren ikinci ilçe oldu.

Önceki yıla oranla yıllık nüfus artış hızı yüzde 1,05 oranında arttı.