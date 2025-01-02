Bursa Gürsu Belediyesi Zabıta ekipleri yeni yıl öncesinde ve yeni yıl sabahında fırınlarda ve marketlerde denetimler gerçekleştirdi. Sabah erken saatlerde gerçekleşen denetimlere Belediye Başkanı Mustafa Işık da katıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Gürsu Belediyesi’ne bağlı Zabıta Ekipleri, ilçe genelindeki tüm fırınlara, sabah şafak saatlerinde denetimler gerçekleştirdi. Fırınların hijyen kontrollerinin ve üretime uygunluk kontrollerinin yapıldığı denetimlerde aykırı bir durum teşkil eden fırınlara cezai işlem uygulandı.

Eş zamanlı gerçekleştirilen market denetimlerine ise Belediye Başkanı Mustafa Işık da katıldı. Marketlerdeki raflarda yer alan ürünlerin kontrollerinin yapıldığı, aynı zamanda son kullanma tarihlerine bakıldığı denetimlerde Başkan Işık, raflarda kontrolleri de bizzat yaptı. Başkan Işık, “Vatandaşımızın isteği üzerine rutin olarak yaptığımız denetim sayımızı yılbaşına özel arttırdık. Tüm fırınlarımıza ve marketlerimize denetimlerimizi gerçekleştirdik” dedi.